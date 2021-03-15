В Таласе ожидается открытие золоторудного комбината с участием президентов КР и РФ

17 марта ожидается открытие Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй.

Об этом сообщает аппарат президента КР.

По информации, официальное церемония открытия предприятия состоится с участием президента Садыра Жапарова. В формате телемоста примет участие и президент России Владимир Путин.

Напомним, Джеруй – второе крупное месторождение золота в Кыргызстане после Кумтора. По предварительным данным геологоразведки, его запасы составляют 84 тонны золота и около 10 тонн серебра.

В 2015 году лицензия на право разработки рудника была продана на аукционе за 100 миллионов долларов российской компании «Восток-геолдобыча», которая входит в состав корпорации «Русская платина». Разработкой месторождения занимается ее дочерняя компания «Альянс Алтын».

Источник: Элгезит