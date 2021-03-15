Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся 17 марта в эфире телемоста

Главы государств будут присутствовать на открытии золотоизвлекательной фабрики
Президенты КР и РФ Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся 17 марта в прямом эфире телемоста. Эту информацию Vesti.kg подтвердила пресс-секретарь главы госдуарства Галина Байтерек.
Между тем, по сообщению источников, главы государств откроют золотоизвлекательную фабрику на Джеруе в Таласской области. Садыр Жапаров будет находиться в регионе с рабочим визитом. Церемония открытия пройдет в прямом эфире телемоста. Главу РФ подключат к мероприятию по видеосвязи.
Источник: vesti.kg
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