Камчыбек Ташиев встретится с главой ГКНБ РТ по вопросу делимитации и демаркации границы​

В ГКНБ опровергли информацию о сегодняшней встрече председателя спецслужб с узбекским коллегой
ГКНБ сообщает, что информация о начале сегодняшней встречи главы госкомитета Камчыбека Ташиева с главой спецслужб Узбекистана Абдусаломом Азизовым по вопросу делимитации и демаркации границы не соответствует действительности.
Уточняется, что с 15 по 18 марта 2021 года в Худжанде Согдийской области Республики Таджикистан начинается очередное заседание правительственных комиссий Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы.
Кыргызскую делегацию возглавляет председатель межправительственной комиссии, глава ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, аналогичную комиссию с таджикской стороны возглавляет председатель ГКНБ РТ генерал-полковник Саймумин Ятимов.
Это является их первой встречей как глав спецслужб сторон, поэтому, кроме обсуждения вопросов делимитации и демаркации границ, в рамках двустороннего сотрудничества планируется обсуждение и других актуальных вопросов совместной деятельности ГКНБ КР и РТ, включая совместное противодействие современным вызовам и угрозам безопасности двух стран.
Пресс-центр ГКНБ
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