(Фото) Жапаров и Мирзиёев совместно посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в Ташкенте 

Главы государств посетили выставочный зал изделий, на электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с продукцией, произведённой в Узбекистане.
Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня, 12 марта, совместно посетили инновационный технопарк «Яшнабад» в г. Ташкент. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Данный технопарк представляет собой группу промышленных предприятий, ориентированных на практическую реализацию задач по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортоориентированных и импортозамещающих производств.
Основной целью его деятельности является создание благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства, содействие в налаживании эффективного государственно-частного партнерства в данном направлении.
Главы государств посетили выставочный зал изделий, на электрокарах осмотрели производственные цеха, павильоны с продукцией, произведённой в Узбекистане.
Жапаров и Мирзиёев побеседовали с руководителями предприятий технопарка, которые представили им инновационные разработки и производимую сельскохозяйственную, текстильную продукции, разработки в сфере гидроэнергетики, геологоразведки, машиностроения и т. д.
Здесь же была обсуждена возможность обмена опытом и сотрудничества с учетом инновационных разработок технопарка в различных направлениях.
При осмотре транспортных средств, произведенных в Узбекистане, кыргызской стороне в качестве подарка были переданы 20 карет скорой помощи местного производства.
Садыр Жапаров отметил большую значимость деятельности технопарка «Яшнабад» и пожелал ему дальнейшего расширения и развития.
Источник: Кабар
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