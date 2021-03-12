(Фото) Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посадили дерево в резиденции президента

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров 12 марта высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

Церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-кыргызских отношениях и крепнущей дружбы народов двух стран, - сообщила пресс-служба главы государства.

На аллее растут и другие деревья, посаженные лидерами стран-партнеров.

Источник: centralasia.media