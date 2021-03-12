(Фото) Садыр Жапаров встретился с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям кыргызско-узбекского двустороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, культурно-рекреационной и других сферах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава Кыргызстана отметил важность усиления активной работы по достигнутым договоренностям правительств двух стран, предложив использовать все площадки для переговоров на регулярной основе.

В первую очередь, как сказал Садыр Жапаров, в короткие сроки необходимо организовать заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Президент КР далее отметил позитивную динамику во взаимной торговле, которая сохранилась, несмотря на мировой экономический кризис.

По его словам, в последнее время страны приняли ряд усилий по дальнейшему расширению двустороннего товарооборота, в том числе дан старт реализации Дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства подчеркнул, что данные меры подтверждают готовность и заинтересованность сторон в развитии и углублении торгово-экономического сотрудничества.

Также Садыр Жапаров положительно высказался о создании Кыргызско-Узбекского делового совета, который станет новой платформой для углубления экономического партнерства и создаст возможности по налаживанию прямых связей между кыргызскими и узбекскими предпринимателями в развитии приграничной торговли. Первое заседание совета состоялось в рамках кыргызско-узбекского бизнес-форума, состоявшегося в г. Ташкент.

Кроме этого, президент отметил важность совместной реализации проектов в рамках Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации, включая проекты по созданию совместных сельскохозяйственных предприятий.

Положительно отозвавшись об активном развитии фармацевтической отрасли в Узбекистане, Садыр Жапаров предложил создать совместное предприятие в Кыргызстане по производству лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что между странами имеется полное взаимопонимание, необходимое для дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Премьер-министр Узбекистана подчеркнул добрососедские отношения с Кыргызстаном, основанных на стратегическом сотрудничестве.

Отметил важность и плодотворность встречи президентов Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева, которая дала новый толчок развитию двухсторонних отношений и укрепила отношения между странами.

Абдулла Арипов выразил полную готовность претворить в жизнь все договорённости, достигнутые на исторической встрече глав государств, при тесном взаимодействии с правительством Кыргызстана, отметив, что узбекская сторона может в любое время посетить в Кыргызстан для проведения заседаний межправительственных комиссий.

В завершении своего выступления премьер-министр Узбекистана отметил, что активному развитию отношений стран способствует многовековая историческая и культурная общность двух народов.

Источник: Кабар