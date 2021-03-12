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Жениш Молдокматов: «При Сталине сегодняшних депутатов отправили бы на расстрел»

Бишкек, "Саясат. kg". По каждому депутату «плачет» статья «узурпация власти».

«При Сталине каждого депутата за совершенные преступления выводили бы по одному во двор «Белого дома» и расстреливали бы. Сегодняшние депутаты Жогорку Кенеша ударили топором по будущему молодежи, наших детей. Депутаты не постыдились народа, не побоялись ответственности в будущем, пошли на преступление. По каждому депутату «плачет» статья «узурпация власти». У этой статьи нет срока давности, через год или десять лет они ответят перед законом», — сказал Жениш Молдокматов.

Напомним, депутаты не стали выносить на общественное обсуждение новую редакцию Конституции и утвердили в первом чтении законопроект о проведении референдума.

           

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