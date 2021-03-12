Сыймыку Жапыкееву присвоено спецзвание генерал-майора

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров

Бывшему председателю ГСБЭП (финансовой полиции) Сыймыку Жапыкееву присвоено очередное специальное звание генерал-майор финансовой полиции. Об этом Vesti.kg сообщил советник мэра Бишкека Асхат Осмонов.

— Сыймыку Асылбековичу вручили очередное специальное звание генерал-майора финансовой полиции, — сообщил Осмонов. — Информация достоверная, поскольку ее я получил из уст самого Жапыкеева.

Как стало известно, соответствующий указ уже подписал президент Садыр Жапаров (УП №61а от 04.03.2021 года).

Ранее источники сообщали редакции Vesti.kg, что по неподтвержденным данным, бывший глава ликвидированной ГСБЭП просил присвоить ему звание генерала.

Напомним, Сыймык Жапыкеев остался без работы после постановления правительства о ликвидации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Источник: vesti.kg