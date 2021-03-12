(Фото) Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 12 марта, встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе культурно-гуманитарного и межпарламентского взаимодействия двух стран, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Садыр Жапаров выразил большую заинтересованность в поступательном развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном и добавил, что кыргызская сторона ожидает официальный визит Танзилы Нарбаевой в Кыргызстан, который планировался еще в 2019 году, но был перенесен по ряду объективных причин.

Кроме того, президент отметил важность диалога культур, как одного из важных факторов укрепления дружбы между народами.

В этом контексте он подчеркнул необходимость расширения культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов Кыргызстана и Узбекистана в целях укрепления братских взаимоотношений между местными жителями и молодежью.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что кыргызско-узбекские отношения, основанные на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, будут и впредь служить обеспечению стабильности в регионе, а также в эффективной борьбе против современных вызовов и угроз.

Танзила Нарбаева отметила, что визит Садыра Жапарова открывает новую страницу в отношениях двух государств.

Она заверила, что парламент страны, в частности Верхняя палата, будет всячески содействовать реализации всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров президентов Кыргызстана и Узбекистана, а также развитию межпарламентского и регионального сотрудничества.

По ее словам, кроме этого необходимо развивать сотрудничество по информационно-аналитическому направлению между парламентами для гармонизации законодательства двух стран.

Нарбаева выразила надежду, что активизация сотрудничества и решение всех проблемных вопросов послужит повышению благополучия народов двух государств.

Источник: Кабар