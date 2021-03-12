Дастан Бекешев: «Пока народ не может найти деньги на хлеб, богатые депутаты обсуждают Конституцию»

Бишкек, "Саясат. kg". 10 марта во время обсуждения в Жогорку Кенеше нового проекта Конституции депутат Умбеталы Кадыралиев был недоволен парламентариями, которые выступали против проекта.
«Человек не начал работу, а вы на него набрасываетесь и обвиняете в узурпации власти. Разве это возможно? Должна же быть этика. Или вы все заранее предвидели?» — сказал он.
В ответ Дастан Бекешев раскритиковал народных избранников, которые обсуждают Конституцию, когда жизнь народа только усложняется.
«Я хочу сказать одно. Здесь в основном сидят богатые люди. Парламент превратился в бизнес-клуб. Возможно вы решаете кое-какие свои проблемы, у ваших семей есть бизнес. Но знаете ли вы, что сейчас происходит с народом? Пока мы обсуждаем Конституцию, некоторые люди не могут заработать денег на продукты. Цены растут, подорожали бензин, продукты. Почему президент не занимается этими вопросами? У людей нет денег даже на продукты, о какой Конституции вы говорите? Да и Конституцию вы обсуждаете не от большого желания, а из-за того, что вас хорошо попросили. Вы знаете, что с вами будет, если ослушаетесь, сегодня одного посадят, а завтра второго. Чей-то сын может лишиться должности. Вы знаете, что завтра вам выплатят деньги. А у народа нет денег на еду. Народу сейчас все равно и на Конституцию, и на Ханституцию. Вы знаете об этом, но притворяетесь и ведете дискуссии, «один про Ивана, другой про болвана». Мы все это понимаем, не нужно быть ясновидящим», — сказал Дастан Бекешев.
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