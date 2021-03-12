Сыймык Жапыкеев: Я выполнил все, что обещал на «кухне»

Экс-глава Финполиции провел отчет своей работы

Экс-глава Финполиции Сыймык Жапыкеев подвел итоги своей работы во главе Финансовой полиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.​

- 16 октября я стал торага в Финполиции, - отметил Жапыкеев. - Как оказалось, в Финполиции очень много грамотных специалистов. Мы защищали права инвесторов и прекратили ненужные проверки. По кадровым вопросам были только честные назначения на должности с учетом опыта работы кандидата. Не был замешан ни один доллар. Жалко только то, что по многим вопросам мы не успели получить результаты судебно-бухгалтерских экспертиз.​

Он также заметил, что Финполиция не вмешивалась во все дела, потому что у нее не было на это полномочий.​

- Финполиция не может вмешиваться во все дела, - заявил экс-глава Финполиции. - Мы только обнаруживали преступления и расследовали их. Коррупционные расследования проводились только с разрешения генпрокурора. Благо, он нам никогда не отказывал в этом, наставлял нас и помогал в рамках закона. ГКНБ тоже молодцы, ведь при поимке коррупционеров они не смотрели, депутат это или министр. Почти все, что я говорил на «кухне», воплотилось в жизнь.​

Он также выразил благодарность своим бывшим коллегам.​

- Мы не смогли наказать Жумалиева в процессуальном плане, - написал Жапыкеев. - Но мы задержали его сыновей, которых, к сожалению, оправдали в суде. Мы работали как могли. Хочу, чтобы моя совесть была чиста перед вами. Некоторые говорят, что я был не чист на руку, но если я у кого-то требовал денег или занимался коррупцией, скажите. Есть ведь способы, например, социальные сети. Не надо просто так клеветать на человека. Спасибо сотрудникам Финполиции. Оказалось, здесь очень много профессионалов, которых нужно уважать. Ни с одним сотрудником ведомства у меня не было кадровых вопросов. Те, кто покидал пост, уходили мирно. Никто не подавал на меня в суд.​

Напомним, Сыймык Жапыкеев стал известным после вещания со своей «кухни». В своих видео он рассказывал о коррупционных махинациях некоторых чиновников.

Отметим, ранее Омурбек Текебаев назвал «кухню» Жапыкеева историческим местом.​

- Это место можно назвать одним из штабов Октябрьской революции, - говорил он. - На этом месте Сыймык выступал с пламенной речью и смог поднять народ. Когда-то так на броневике с речью выступал Ленин.

Источник: vesti.kg