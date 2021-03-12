Жапаров: Кыргызстан готов укреплять и углублять сложившееся тесное сотрудничество с Узбекистаном

Садыр Жапаров отметил, что в ходе переговоров глав двух государств состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества и принят ряд решений.

«Кыргызстан всегда придавал большое значение высокому уровню отношений с братским Узбекистаном и готов укреплять и углублять сложившееся тесное сотрудничество», — подчеркнул Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, в своем заявлении для средств массовой информации по итогам переговоров с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Садыр Жапаров напомнил, как в пик борьбы с глобальной пандемией коронавирусной инфекции и во время политических преобразований в прошлом году, Кыргызстан в полной мере ощущал поддержку братского Узбекистана.

В этой связи он выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву и народу Узбекистана за предоставленную гуманитарную помощь в виде продовольствия, медицинских средств и строительства объектов здравоохранения.

Садыр Жапаров отметил, что в ходе переговоров глав двух государств состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества и принят ряд решений.

«Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных организациях. Я также пригласил Шавката Миромоновича посетить Кыргызстан с ответным визитом в любое удобное время», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что в целях дальнейшей активизации всего комплекса вопросов кыргызско-узбекского взаимодействия на ближайшее время запланировано проведение очередных заседаний Межпарламентской и Межправительственной комиссий по двустороннему сотрудничеству, а также Совета полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан.

«Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до 2 миллиарда долларов США. Стоить отметить, что в ходе бизнес-форума между предпринимателями Кыргызстана и Узбекистана были подписаны контракты в целях углубления сотрудничества в сфере торговли, а также для улучшения инвестиционного климата между нашими странами», — отметил Президент.

Садыр Жапаров рассказал о договоренности по возобновлению проведения взаимных Дней культуры и искусства в ближайшей перспективе по мере снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, намечены совместные действия в формате многостороннего сотрудничества.

«В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Узбекистана и отмечает поступательный характер нашего стратегического партнерства. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля. Мы готовы динамично развивать плодотворное сотрудничество с братским Узбекистаном по всем направлениям», — заключил Президент Садыр Жапаров.

Источник: Кабар