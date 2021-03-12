(Фото) По итогам кыргызско-узбекского бизнес-форума подписано 13 документов в сфере развития экспорта и реализации совместных проектов

На бизнес-форуме приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и более 100 представителей бизнес-сектора Кыргызстана и Узбекистана.

11 марта 2021 года в рамках государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в г.Ташкент состоялся кыргызско-узбекский бизнес-форум при участии вице-премьер-министра - министра экономики и финансов КР Улукбека Кармышакова, заместителя премьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и директора Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций при МЭФ КР Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сообщили в Госагентстве по продвижению и защите инвестиций.

Целью мероприятия явилось информирование участников форума об экономических реформах, экспортных и инвестиционных возможностях Кыргызской Республики, укрепление и развитие двусторонних торгово-экономических отношений, а также содействие в установлении деловых связей между предпринимателями обеих стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На бизнес-форуме приняли участие представители государственных органов, бизнес-ассоциаций и более 100 представителей бизнес-сектора Кыргызстана и Узбекистана. В ходе В2В встреч предприниматели, а также представители деловых кругов двух стран получили возможность установить деловые контакты и обсудить перспективы развития сотрудничества с дальнейшей реализацией совместных проектов.

По итогам мероприятия подписано 13 двусторонних документов в сфере развития экспорта и реализации совместных проектов.

Источник: Кабар