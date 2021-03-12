(Фото) Президенты Кыргызстана и Узбекистана приняли Совместное заявление

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиёев вчера, 11 марта, в г. Ташкент по итогам переговоров приняли Совместное заявление.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Ниже приводим его текст:

«По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 11–12 марта 2021 года состоялся государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан.

В ходе плодотворных переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, Главы государств дали высокую оценку современному уровню отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан (далее — „Стороны“) в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно- коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества, а также актуальной региональной и международной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Главы государств, исходя из многовековой исторической и культурной общности народов двух стран, основанной на незыблемых принципах добрососедства и взаимоуважения,

выражая убежденность в том, что стратегический характер двусторонних отношений отвечает жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух стран, а также будет служить ключевым фактором в обеспечении мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии,

руководствуясь положениями Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 24 декабря 1996 года и Декларацией о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан от 5 октября 2017 года,

придавая важное значение предстоящему 30-летию независимости Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, стремясь к дальнейшему расширению и углублению кыргызско- узбекских отношений, обеспечению своевременной и полной реализации достигнутых между Сторонами договоренностей, заявляют о следующем:

1. Главы государств подтверждают свою решимость активно развивать и укреплять отношения стратегического партнерства, дружбы, добрососедства и доверия между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности государств, принципов невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды.

2. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в целях развития конструктивного политического диалога и поступательного расширения кыргызско- узбекских отношений.

Узбекская сторона отметила успешное проведение 10 января 2021 года демократических выборов Президента Кыргызской Республики.

3. Кыргызская сторона вновь подтвердила поддержку инициативе Республики Узбекистан о проведении Консультативных встреч глав государств Центральной Азии на регулярной основе, а также усилиям, направленным на углубление регионального и международного сотрудничества в центральноазиатском регионе, укрепление региональной интеграции.

Стороны отметили важность проведения очередной Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии в 2021 году, по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

4. Стороны подтвердили совпадение позиций по большинству актуальных вопросов обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. Отметили важность достижения согласованных и взаимоприемлемых решений по всему комплексу внутрирегиональных вопросов в Центральной Азии самими государствами региона на основе взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

5. Стороны отметили наличие существенного потенциала для продолжения и укрепления двустороннего взаимодействия на международной арене и выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества Кыргызстана и Узбекистана в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных структур.

6. Главы государств подчеркнули важность повышения координации, взаимной поддержки и совместных усилий в рамках Организации Объединенных Наций в целях привлечения внимания мирового сообщества к Центральной Азии и продвижения их интересов на международных многосторонних площадках.

Стороны подчеркнули значимость проведения в Кыргызской Республике предстоящего Первого экономического Форума Европейский Союз — Центральная Азия на высоком уровне, который будет способствовать более устойчивому развитию экономик государств Центральной Азии.

7. Главы государств подчеркнули, что завершение правового оформления прохождения линии Государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и превращение ее в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества, отвечает жизненно важным интересам двух братских народов.

Стороны подтвердили историческую значимость подписанного 5 сентября 2017 года Договора о кыргызско-узбекской Государственной границе и поручают правительственным делегациям двух стран активизировать переговорный процесс по завершению делимитации оставшихся участков государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

8. Президенты подчеркнули важность полноценной реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через Государственную границу от 24 июля 2004 года, с учетом нынешнего уровня развития двусторонних отношений, что несомненно будет содействовать развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

9. Стороны положительно оценили сотрудничество между законодательными органами двух стран и высказались за дальнейшую активизацию межпарламентского диалога, в том числе в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Олий Мажлисом Республики Узбекистан.

10. Главы государств отметили необходимость дальнейшего наращивания и активизации двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, торговлей людьми и другими вызовами и угрозами региональной и международной безопасности.

Президенты подтверждают приверженность всем ранее принятым международно-правовым актам, сторонами которых являются Кыргызская Республика и Республика Узбекистан, включая Соглашение по мерам доверия в районе границы от 6 октября 2017 года.

По данному направлению будет продолжено сотрудничество между соответствующими структурами Кыргызстана и Узбекистана.

11. Главы государств выразили приверженность своевременному и безусловному выполнению двусторонних документов, подписанных между Сторонами, и согласились прилагать усилия по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы торгово- экономического, банковско-финансового, научно-технического, транспортно-коммуникационного сотрудничества, взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, природопользования, туризма и других направлениях.

12. Президенты подчеркнули, что приоритетным направлением двустороннего стратегического партнерства является дальнейшее расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику в области взаимной торговли и подчеркнули наличие потенциала для диверсификации двустороннего товарооборота и дальнейшего наращивания его объемов до 2 млрд долл. США.

В этих целях Стороны договорились принять необходимые меры для дальнейшего расширения номенклатуры товаров путем включения в товарооборот востребованной на рынках двух стран продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны также констатировали необходимость активного развития внешнеторговой инфраструктуры и механизмов поддержки экспортно-импортных операций, а также проведения на взаимной основе бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции.

Главы государств подчеркнули важную роль функционирующих торговых домов в развитии двусторонней торговли.

13. Главы государств отметили большой потенциал для расширения производственной кооперации предприятий агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности, транспорта и связи, увеличения числа значимых совместных проектов, в том числе в сфере информационного трансграничного взаимодействия между государственными органами.

Стороны отметили важность создания благоприятных условий для практической реализации проектов по организации на территории Кыргызской Республики сборочных производств легковых автомобилей, сельскохозяйственной и прицепной техники, бытовой техники, а также созданию совместных предприятий в текстильной сфере и производства строительных материалов на приграничной территории.

Обозначая важность наращивания связей в области агропромышленного комплекса, Президенты призвали к активизации сотрудничества между отраслевыми ведомствами и научно- исследовательскими институтами в сфере сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

14. Главы государств отметили важность создания кыргызско- узбекского Инвестиционного фонда с объявленным капиталом 200 млн. долл. США и поручили правительствам Сторон ускорить принятие практических мер для скорейшего начала его функционирования.

15. Президенты подчеркнули стратегический характер кыргызско- узбекского сотрудничества в сфере транспорта и развития транзитных коридоров, обеспечивающих кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

Главы государств особо отметили, что коренным интересам двух стран полностью отвечает скорейшее строительство железнодорожной магистрали „Китай-Кыргызстан-Узбекистан“, которая будет способствовать повышению привлекательности Центральной Азии в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора в регионе.

В этой связи, Стороны будут и далее продолжать совместную работу по практической реализации этого важного проекта.

Стороны также договорились активизировать использование огромного потенциала международного мультимодального маршрута „Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар“ для дальнейшего наращивания объемов грузоперевозок в регионе.

Стороны отмечают, что возобновление автобусных, железнодорожных и авиаперевозок между городами двух стран будет способствовать увеличению грузового, пассажирского и туристического потока между Кыргызстаном и Узбекистаном.

16. Президенты подчеркнули важную роль возглавляемой главами правительств двух государств кыргызско-узбекской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и Совета Полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хокимов приграничных областей Республики Узбекистан в решении вопросов развития и укрепления торгово-экономического, транспортно-транзитного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также определения приоритетных направлений взаимодействия двух стран в данных сферах, в т. ч. приграничного характера.

Стороны отметили важность проведения в ближайшее время очередного заседания Совместной кыргызско-узбекской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

17. Стороны будут уделять приоритетное внимание развитию и укреплению сотрудничества между регионами Кыргызстана и Узбекистана путем обмена визитами, проведения совместных мероприятий для укрепления дружбы между народами двух стран.

Подчеркнута важность практической реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве от 5 сентября 2017 года, а также соглашений и дорожных карт между областями и городами двух стран.

18. Стороны отмечают важность принятия мер по комплексному развитию приграничных областей с учетом двусторонних и многосторонних международных договоров в целях создания благоприятных условий для граждан, проживающих на указанных территориях.

19. Кыргызстан и Узбекистан выступают за комплексное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии. В этих целях согласились выработать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества.

Узбекская сторона выразила готовность участия в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызской Республике.

20. Стороны отметили важность активизации и углубления сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Стороны намерены осуществлять систематический обмен информацией о состоянии высокогорных прорывоопасных озер между чрезвычайными ведомствами и гидрометеорологическими службами двух стран, радиоэкологическом и геотехническом состоянии хвостохранилищ радиоактивных и токсичных отходов, расположенных на территориях Сторон.

21. Главы государств позитивно оценили сотрудничество двух стран по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Кыргызская сторона выражает признательность за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии, в том числе строительство модульных больниц в г. Бишкеке, Чуйской и Баткенской областях.

Стороны отметили важность взаимодействия и наращивания кооперации между профильными структурами в области здравоохранения, производства и поставки вакцин, лекарственных препаратов и другой медицинской и фармацевтической продукции.

22. Стороны будут продолжать расширять сотрудничество в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт, туризм, а также укреплять дружественные обмены между средствами массовой информации, научными учреждениями, обществами дружбы, художественными и театральными коллективами.

Главы государств отметили, что взаимный культурный обмен способствует укреплению дружественных отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами. Договорились возобновить проведение взаимных Дней культуры и других гуманитарных мероприятий.

Стороны выразили заинтересованность продолжить налаженное сотрудничество в области образования, в том числе, на уровне прямых межвузовских контактов.

23. Президенты Кыргызстана и Узбекистана согласились, что перспективными направлениями, служащими укреплению двусторонних отношений, могут стать вопросы молодежной политики, включая духовно-нравственное и правовое воспитание молодого поколения, защиты прав и поддержки их талантов и стремлений в интересах общества.

24. Стороны подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в целях устойчивого развития.

25. Стороны будут и далее создавать благоприятные условия для проживающих на территории двух государств кыргызской и узбекской общин в деле сохранения и развития родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев, а также подготовки и издания учебников и учебных пособий, принимать все необходимые меры по обеспечению прав и законных интересов граждан другой стороны, находящихся на территории своего государства.

26. Стороны выразили удовлетворение результатами нынешнего визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан и подчеркнули, что состоявшиеся переговоры и подписанные в ходе визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и внесут весомый вклад во всестороннее углубление межгосударственных отношений.

27. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил благодарность Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за оказанное кыргызской делегации традиционно теплое гостеприимство, радушный и дружественный прием, а также пригласил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетить Кыргызскую Республику с визитом.

Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам».