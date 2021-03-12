(Фото) В рамках госвизита Садыра Жапарова в Узбекистан подписан ряд документов

В рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан подписан ряд документов, которые направлены на наращивание кыргызско-узбекского совместного взаимодействия.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Садыр Жапаров и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление.

Кроме того, подписаны следующие документы:

— Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о Кыргызско-Узбекском Фонде развития;

— Соглашение между Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства;

— Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и Министерством энергетики Республики Узбекистан;

— Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2021–2022 годы;

— Протокол между Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан об обмене информацией о перемещении товаров во взаимной торговле;

— Соглашение между Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

— Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности Кыргызской Республики и Государственным комитетом промышленной безопасности Республики Узбекистан;

— Меморандум между Министерством экономики и финансов Кыргызской Республики и Антимонопольным комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве в области конкурентной политики;

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством физической культуры и спорта Республики Узбекистан;

— Протокол Министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики, Министра водного хозяйства Республики Узбекистан и Министра энергетики Республики Узбекистан по взаимопоставкам электроэнергии;

— Протокол о намерениях между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан по развитию сотрудничества в военной и военно-технической областях;

— План сотрудничества между Министерством обороны Кыргызской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2021 год;

— План совместных мероприятий по взаимодействию уполномоченных органов в рамках исполнения Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области карантина растений;

— План практических мер («Дорожная карта») по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в сфере промышленной кооперации;

— План мероприятий на 2021–2023 гг. по реализации Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством по делам культуры Республики Узбекистан;

— План практических мероприятий («Дорожная карта») между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольственного обеспечения;

— Календарь проведения мероприятий на 2021–2022 гг. по реализации двустороннего сотрудничества в рамках «Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики и Центральным Советом Союза молодежи Республики Узбекистан», от 13 декабря 2017 г. в г. Ташкент;

— Меморандум о сотрудничестве между Нарынской областью Кыргызской Республики и Ферганской областью Республики Узбекистан;

— Дорожная карта по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между Баткенской областью Кыргызской Республики и Ферганской областью Республики Узбекистан;

— Дорожная карта по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между Джалал-Абадской областью Кыргызской Республики и Наманганской областью Республики Узбекистан;

— Дорожная карта по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между Ошской областью Кыргызской Республики и Андижанской областью Республики Узбекистан.

Источник: Кабар