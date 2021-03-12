(Фото) Жапаров и Мирзиёев обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 11 марта, встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Обсуждены актуальные вопросы, текущее состояние и перспективы кыргызско-узбекского двустороннего и многостороннего сотрудничества, меры по дальнейшему развитию эффективного взаимодействия.

Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил уровень стратегического партнерства двух стран. Он выразил готовность к серьезному и полномасштабному сотрудничеству с Кыргызстаном и использованию для этих целей всех ресурсов.

Как отметил президент Узбекистана, народы стран на себе должны почувствовать реальные результаты и увидеть, что главы государств «от слов переходят к делу».

В частности, как подчеркнул президент Узбекистана, достигнуты договоренности по увеличению товарооборота и устранению всех барьеров, усилению кооперации между предприятиями и объектами бизнеса, доведя число совместных предприятий до пятидесяти, созданию Кыргызско-Узбекского инвестиционного фонда, эффективному использованию транспортного потенциала, сотрудничеству в сфере водопользования и энергетики, пограничным вопросам и т. д.

«Узбекская сторона настроена на активную и продуктивную совместную работу на благо и процветание наших братских народов», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Садыр Жапаров отметил, что для Кыргызстана дальнейшее поступательное развитие дружественных и добрососедских отношений с Узбекистаном во всех спектрах двустороннего взаимодействия остается одним из главных приоритетов внешней политики.

Он подчеркнул, что благодаря сложившимся тесным и доверительным контактам, прямому и регулярному диалогу государств, наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил прогресс в вопросах делимитации кыргызско-узбекской государственной границы и подчеркнул необходимость продолжения и активизации переговорного процесса. Он добавил, что завершение юридического оформления государственной границы двух стран в дальнейшем даст новый импульс дружеским отношениям и укрепит стабильность на приграничных территориях.

«Хочу еще раз заверить, что кыргызская сторона готова к конструктивному и продуктивному диалогу по всем проблемным вопросам. Убежден, что мы сообща сможем прийти к взаимовыгодному решению пограничных вопросов», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров также отметил, что Кыргызстан придает особое значение всестороннему расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества и выразил готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для доступа товаров и услуг на рынок двух стран в целях увеличения двустороннего товарооборота до двух миллиардов долларов США.

Кроме того, с удовлетворением коснулся достигнутых договоренностей в создании Инвестиционного фонда для финансирования совместных инвестпроектов.

Кроме того, Садыр Жапаров выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнул важность укрепления дальнейшего сотрудничества в области образования и здравоохранения.

Садыр Жапаров отметил уверенность в том, что совместными усилиями будет продолжено дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества и взаимодействия на благо братских народов Кыргызстана и Узбекистана.

В завершение Садыр Жапаров пригласил Шавката Мирзиёева посетить Кыргызстан с ответным визитом.

Источник: Кабар