Курманкул Зулушев: «Кыргызы не отстают от Южной Кореи по наказанию своих президентов, а может, и переплюнули»

Бишкек, "Саясат. kg". В полномочия президента вписали, что он несет ответственность за внутреннюю и внешнюю политику исполнительной власти.
«В новом Основном законе нет такого понятия, как правительство, есть исполнительная власть. Во главе этой власти – президент. В полномочия президента вписали, что он несет ответственность за внутреннюю и внешнюю политику исполнительной власти. Вот что такое ответственность. Уже нельзя сваливать всю вину на правительство и сидеть во власти тридцать лет. В Южной Корее сажают президента за узурпацию власти. И кыргызы по менталитету не отстают, а где-то обгоняют. Одного президента посадили и в дальнейшем будем сажать президентов, совершивших преступления во время своей деятельности. По требованию народа исполнительная власть усиливается, вся ответственность возлагается на президента», — говорит генпрокурор Курманкул Зулушев.
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