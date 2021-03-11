Курманкул Зулушев: «Кыргызы не отстают от Южной Кореи по наказанию своих президентов, а может, и переплюнули»

Бишкек, "Саясат. kg". В полномочия президента вписали, что он несет ответственность за внутреннюю и внешнюю политику исполнительной власти.

«В новом Основном законе нет такого понятия, как правительство, есть исполнительная власть. Во главе этой власти – президент. В полномочия президента вписали, что он несет ответственность за внутреннюю и внешнюю политику исполнительной власти. Вот что такое ответственность. Уже нельзя сваливать всю вину на правительство и сидеть во власти тридцать лет. В Южной Корее сажают президента за узурпацию власти. И кыргызы по менталитету не отстают, а где-то обгоняют. Одного президента посадили и в дальнейшем будем сажать президентов, совершивших преступления во время своей деятельности. По требованию народа исполнительная власть усиливается, вся ответственность возлагается на президента», — говорит генпрокурор Курманкул Зулушев.