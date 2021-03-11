(Фото) Садыр Жапаров возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма» в Ташкенте

Глава государства в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к подножию Монумента.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 марта, в рамках государственного визита в Узбекистан возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма» на площади «Мустакиллик» г.Ташкент. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к подножию Монумента.