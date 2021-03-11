ЦИК вернула избирательные залоги кандидатам в президенты

ЦИК вернула избирательные залоги кандидатам, участвовавшим в досрочных выборах президента в январе 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Так, каждый кандидат вносил на депозитный счет ЦИК избирательный залог — 1 млн сомов. Всего на него поступил 21 млн сомов от 21 кандидата в президенты.

В соответствии с конституционным законом о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, избирательный залог возвращается кандидатам в президенты, получившим не менее одного процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также если ЦИК отказала в регистрации кандидатом на должность президента, списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша или если кандидат отказался от участия в выборах до утверждения текста и формы избирательного бюллетеня, отметили в ЦИК.

Центризбирком вернул избирательный залог двум кандидатам в связи с отказом ЦИК в регистрации кандидатом и еще одному — в связи с его отказом от дальнейшего участия в выборах.

По 1 млн сомов возвращены 7 кандидатам, получившим не менее 1% голосов избирателей, принявших участие в голосовании: Садыру Жапарову, Мыктыбеку Арстанбеку, Кларе Сооронкуловой, Имамидину Ташову, Абдилю Сегизбаеву, Адахану Мадумарову и Бабуру Тольбаеву

Оставшаяся сумма избирательных залогов других кандидатов, набравших менее 1% голосов избирателей, и кандидата, отказавшегося от дальнейшего участия в выборах, перечислена в доход республиканского бюджета. Всего — 11 млн сомов.

Источник: kg.akipress.org