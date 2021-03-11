Посол Жунусов: Братские отношения КР и РУз будут служить нерушимой основой для плодотворного сотрудничества

Все мы являемся свидетелями стремительного улучшения политической атмосферы и активизации экономических связей в Центральной Азии.

Этому во многом способствуют новые подходы и инициативы руководства Узбекистана по укреплению дружеских, добрососедских отношений в регионе, надежного партнерства, расширению конструктивного, многогранного и взаимовыгодного диалога.

ИА «Дунё» поговорило с Послом Кыргызстана в Узбекистане Ибрагимом Жунусовым о том, как на данный момент развиваются двустороннее сотрудничество, как наши страны вносят вклад в прогресс и будущее региона.

- Господин Посол, мы благодарим вас за то, что любезно согласились поделиться с нами своим видением развития и перспектив сотрудничества между нашими странами. И первый вопрос связан с теми изменениями и тенденциями регионального сотрудничества, которые вы можете отметить.

- В настоящее время в регионе Центральной Азии происходят фундаментальные изменения. Между государствами укрепляются отношения добрососедства и взаимного доверия, дружбы и уважения. В это сложное для всех время наши государства не отстранились друг от друга, а оказывали взаимную поддержку. Теперь перед нами стоит важная стратегическая задача – обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные цепочки.

Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, всесторонне поддерживает Кыргызстан.

Сегодня мы являемся свидетелями кардинальных преобразований в Узбекистане. Меняется как внутренний, так и внешний облик страны. Проводимые под руководством Президента Шавката Мирзиёева реформы впечатляют своими масштабами и динамичными темпами. Трудно найти сферу, которую бы они не затронули. Они уже дают свои положительные результаты. Если посмотреть на сферу бизнеса, можно увидеть, как увеличивается активность предпринимателей, улучшается деловая среда и, соответственно, инвестиционная привлекательность страны.

Все это достигается огромным трудом, я бы даже сказал с определенным экономическим риском. Например, либерализация валютной политики – ведь в существующих условиях это был решительный и даже рискованный шаг, но он оправдал себя. Естественно, в процессе реформ такого внушительного масштаба возникают и сложности, которые всегда будут иметь место, так как предстоит еще многое сделать. Но главное то, что есть лидер, который решителен и энергичен, четко знает, куда ведет свою страну и пользуется поддержкой своего народа. В этом, я считаю основной залог успеха реформ в Узбекистане.

Эффективное продвижение уважаемым Президентом Шавкатом Мирзиёевым внешнеполитического и внешнеэкономического курса является важнейшим фактором успешной реализации масштабных реформ в стране, обеспечения повышения благосостояния населения и укрепления авторитета страны на международной арене.

Узбекистан проводит открытую и миролюбивую внешнюю политику, ориентированную, прежде всего, на своих соседей, в том числе Кыргызстан. Отношения между нашими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Расширяется приграничное сотрудничество, активизировалась двусторонняя торговля, растут объемы взаимного товарооборота, в разы увеличились взаимные поездки граждан, туристические потоки и обмены делегациями. В положительном ключе решены или решаются все ранее являвшиеся проблемными вопросы.

Кыргызстан и Узбекистан регулярно сверяют свои позиции практически по всем актуальным для нас темам региональной и мировой повестки дня, оказывают друг другу поддержку при рассмотрении на международных площадках вопросов, затрагивающих взаимные интересы.

Нужно подчеркнуть, что главной целью такого взаимодействия является укрепление мира, обеспечение стабильности, безопасности и устойчивого развития всего Центральноазиатского региона.

Кыргызский и узбекский народы – это два братских народа, которые всегда будут тянуться друг к другу. Потому что основная связующая их нить незрима и обусловлена общими историко-культурными корнями. А развитие торгово-экономических связей будет еще более укреплять наши взаимоотношения. Поэтому считаю, что перспективы сотрудничества между нашими государствами весьма радужны. Важно не останавливаться на достигнутом, развивать всестороннее взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, укреплять и дорожить взаимным доверием.

- Вы уже упомянули о том, что торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами также значительно оживилось за последние годы. Из-за пандемии, к сожалению, темпы развития экономик как стран, так и региона, снизились, тем не менее, что бы вы могли сказать по итогам нашего делового партнерства в 2020 году?

- Пандемия коронавируса оказалась весьма сильным дестабилизирующим фактором для мировой экономики. Кыргызстану и Узбекистану не удалось избежать ее последствий. Мы нацелены на оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации. А наиболее эффективный способ достижения этих целей - реализация совместных программ, предусматривающих устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение таможенных процедур, их гармонизация и цифровизация, развитие электронной коммерции между нашими странами, а также поощрение взаимных инвестиций.

Важно выработать новые, в том числе нестандартные, подходы к развитию наших торгово-экономических и инвестиционных связей в условиях пандемии.

8 декабря 2020 года в городе Фергана прошло Третье заседание Совета полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях и хокимов приграничных областей Узбекистана с участием и.о. Премьер-министра, первого вице-премьер-министра Артёма Новикова и заместителя Премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзаковым.

Учитывая текущий уровень взаимосвязанности и потенциал экономик наших республик, была выражена взаимная готовность к реализации совместных мер по наращиванию объемов взаимной торговли с целью доведения показателя до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы. Также обсуждались перспективы создания зон приграничной торговли, оптово-распределительных и агрологистических центров в приграничных областях, что позволит нарастить поставки продукции узбекского и кыргызского производства на потенциальные рынки и диверсифицировать структуру товарооборота.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Делового совета в рамках 9-го заседания совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном на уровне глав правительств, которое планируется провести в нынешнем году.

В целом текущий уровень отношений и потенциал наших торгово-экономических связей остаются высокими.

Хочу подчеркнуть, что даже в условиях серьезной пандемии процесс роста торговых отношений сохранился. В частности, объем товарооборота между странами за последний год превысил 903 миллиона долларов, при этом экспорт из Узбекистана составил 756,6 миллиона долларов, а импорт - 146,5 миллионов долларов.

Однако необходимо продолжить наращивать объемы взаимной торговли, инвестиций, создавать совместные предприятия, торгово-логистические и промышленные центры, совместно развивать транспорт и логистику, мультимодальные транспортные маршруты, наращивать межотраслевое сотрудничество с целью увеличения взаимного товарооборота.

Сложившаяся политическая обстановка способствует открытому и динамичному развитию партнерских отношений между двумя странами. Важно и далее прилагать усилия для сохранения стабильности и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

- История и культура наших народов неразрывно связаны и являются надежной основой для развития тесных дружеских и партнерских связей сегодня. Как в Узбекистане, так и в Кыргызстане проживают граждане узбекской и кыргызской национальности. Как на данном этапе в свете последних изменений народная дипломатия влияет на сотрудничество между нашими братскими странами?

- Как известно, народная дипломатия играет важную роль в углублении всего спектра сотрудничества между странами. Страны уделяют приоритетное внимание укреплению культурно-гуманитарных связей, основанных на исторических узах дружбы кыргызского и узбекского народов. Ряд уже проведенных крупных культурных мероприятий служит ярким примером активизации сотрудничества в этом направлении.

Доброй традицией стало активное взаимное участие в культурных, образовательных, спортивных и молодежных мероприятиях, проходящих в двух странах. В наших странах создаются все необходимые условия для укрепления межнационального диалога.

В Узбекистане успешно функционируют 6 национальных кыргызских культурных центров – они осуществляют деятельность в Ташкенте, а также в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Некоторые активисты этих центров были удостоены таких высоких наград, как орден «Дустлик» и «Эл-юрт хурмати». Практически все мероприятия, приуроченные к общенародным и национальным праздникам в вашей стране, проходят с участием национальных культурных центров, в том числе и кыргызских.

Продолжая тему культурно-гуманитарного сотрудничества между странами, отмечу также, что в последнее время наблюдается заметная активизация сотрудничества между музейными учреждениями двух стран. 2 марта текущего года в историческом городе Хива в музее-заповеднике под открытым небом Ичан-Кала состоялось открытие выездной выставки музейного комплекса «Сулайман-Тоо» города Ош с подписанием Меморандума о сотрудничестве.

Эффективное взаимодействие, постоянный обмен информацией и опытом, взаимная поддержка также стали ключевым факторами в борьбе с COVID-19. Надо отметить, что, столкнувшись с пандемией, наши дружеские страны показывают высокий уровень взаимодействия в преодолении этого кризиса. Ведется постоянный диалог между учреждениями здравоохранения двух стран, осуществляется оперативный обмен информацией и опытом.

Для поддержки усилий Кыргызстана в борьбе COVID-19 братским Узбекистаном по инициативе Президента, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, в городе Бишкеке и Кадамжайском районе Баткенской области были построены модульные больницы.

Особо отмечу, что Узбекистан стал одним из первых, кто протянул руку поддержки в непростой период, продемонстрировав свою по-настоящему крепкую дружбу и единство. И в складывающихся условиях, несомненно, остается важным сохранять и укреплять установившийся уровень сотрудничества в борьбе с эпидемией и ее последствиями.

- В дополнение к предыдущему вопросу хотелось бы также отметить ваше прекрасное знание узбекского языка. Большинство своих интервью, в том числе ИА «Дунё,» вы даете именно на узбекском языке. Как вам в вашей повседневной деятельности помогает знание узбекского языка, культуры и традиций нашего народа?

- Такая оценка, конечно, льстит мне. Но скажу так - культура и традиции наших народов теснейшим образом переплетены между собой. Издревле два братских народа тесно общались и строили семьи, простой народ бок обок проходил все трудности, помогал и поддерживал друг друга. Отдельно можно сказать и про языковое родство.

Про себя могу сказать, что все мое детство прошло в тесном общении и дружбе с узбекским народом. Поэтому неудивительно, что ваша страна близка моему сердцу, а ее язык я воспринимаю как родной.

И я убежден, что наше братство всегда будет служить нерушимой основой для нашего плодотворного сотрудничества сейчас и в будущем.

- Глава нашего государства одним из первых поздравил Садыра Жапарова с убедительной победой на состоявшихся 10 января досрочных президентских выборах. Тогда кыргызские СМИ написали, что новый Президент Кыргызстана планирует в ближайшее время совершить визит в Узбекистан. Что ожидается по итогам узбекско-кыргызского саммита на высшем уровне и какие перспективы он может открыть для наших стран и других партнеров по региону?

- Вы правы, 11 января Президент Узбекистана, уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев одним из первых поздравил избранного Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана.

В ходе телефонного разговора была отмечена важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей по углублению многопланового сотрудничества между двумя странами.

Речь идет прежде всего о результативности совместной работы по делимитации Государственной границы, наращивании объемов товарооборота, усилении кооперации в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, расширении межрегиональных контактов и гуманитарного обмена, практической реализации региональных проектов по развитию эффективных транспортных коммуникаций и других аспектах.

Главы государств договорились об активизации деятельности межправительственных комиссий, а также проведении ряда мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества.

Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и региональных структур.

Как вам известно, 11-12 марта Президент Садыр Жапаров совершит государственный визит в Узбекистан. Убежден, что данный визит станет прорывным и заложит хорошую основу дальнейшему укреплению кыргызско-узбекских отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства, а также их наполнения качественно новым содержанием.

Хочу отметить, что Узбекистан является одним из самых близких соседей Кыргызстана. Для нашей страны дальнейшее поступательное развитие дружественных и добрососедских отношений с Узбекистаном по всем спектрам двустороннего взаимодействия остается одним из главных приоритетов внешней политики.

Хотелось бы также подчеркнуть, что благодаря сложившимся тесным и доверительным контактам, прямому и регулярному диалогу наших государств, наблюдается значительная положительная динамика в развитии двусторонних связей.

Источник: Кабар