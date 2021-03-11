Жогорку Кенеш принял законопроект о референдуме

Законопроект поддержали 94 депутата, "против" проголосовали шесть.

Сегодня, 11 марта, Жогорку Кенеш во втором и третьем чтениях поддержал законопроект о назначении даты референдума.

Согласно законопроекту, референдум по принятию новой Конституции пройдет 11 апреля, в день депутатов местных кенешей.

Законопроект поддержали 94 депутата, "против" проголосовали шесть.

Источник: vb.kg