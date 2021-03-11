Балбак Тулобаев: Я не вешал свой портрет в галерее мэрии Бишкека

«Кто такая Гуля Алмамбетова? Она уже давно не работает там»

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев прокомментировал редакции Vesti.kg публикацию экс-советницы столичного муниципалитета Гули Алмамбетовой на Фейсбуке, которая заявила, что Тулобаев якобы повесил свою фотографию в галерее мэрии.

В разговоре с Vesti.kg он опроверг слова Алмамбетовой, отметив, что не вешал свой портрет, поскольку уже месяц не работает в мэрии.

- Я уже месяц не при исполнении,- напомнил Тулобаев. - Сотрудники аппарата, наверное, повесили по традиции. Кто такая Гуля Алмамбетова? Она там уже давно не работает.

Бывший и.о градоначальника предполагает, что публикация Алмамбетовой связана с тем, что она баллотируется в депутаты от партии «НДПК», которая конкурирует с партией «Эмгек», куда входит еще один бывший и.о мэра — Аскар Салымбеков.

- Для меня не важно, повесят ли мой портрет или нет,- заверил он. - Гуля Алмамбетова идет на выборы депутатов местных кенешей от партии «НДПК», которая конкурирует с партией «Эмгек», куда входит бывший и.о мэра Аскар Салымбеков. Его портрет тоже висит. Потому и возмущается.

Напомним, накануне экс-советница бывшего мэра Азиза Суракматова — Гуля Алмамбетова — написала на своей странице в Фейсбуке, что Балбак Тулобаев якобы повесил свой портрет в галерее мэрии. Однако спустя некоторое время этот пост был удален.

Источник: vesti.kg