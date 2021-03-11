Глава МИД Турции: Мы добьемся конкретного прогресса в наших отношениях

Интервью министра иностранных дел Республики Турция Мевлют Чавушоглу изданию "Вечерний Бишкек" в ходе официального визита в Кыргызстан.

В ходе визита состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран и заседание Совместной группы стратегического планирования. Также Чавушоглу провел встречи с руководством Кыргызстана.

- Каковы Ваши ожидания от визита в Кыргызстан?

В ответ на приглашение моего коллеги Руслана Казакбаева, которое было передано в ходе его визита в Турцию 5 месяцев назад, я ещё раз посещаю вашу прекрасную страну. По случаю своего визита вместе с Русланом Казакбаевым мы провели заседание Совместной группы стратегического планирования в рамках подготовки к 5-му Заседанию Совета Стратегического Сотрудничества Высокого Уровня, которое будет проводиться на уровне Президентов наших стран.

В ходе переговоров мы обсудили нынешнее состояние наших отношений, а также шаги, которые мы могли бы предпринять для дальнейшего развития и углубления нашего сотрудничества. Мы обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, а также рассмотрели конкретные возможности сотрудничества.

В ходе своих встреч я передал приветствия и самые наилучшие пожелания нашего Президента Президенту Кыргызской Республики Господину Жапарову, а также нашего вице-президента - премьер-министру Кыргызской Республики Господину Марипову.

Уверен, что мой визит, который проходит в период, когда всё ещё ощущаются глобальные последствия эпидемии коронавируса и подходит к концу политический переходный процесс в Кыргызстане, начавшийся после проведённых 4 октября парламентских выборов, послужит подходящим поводом для всестороннего развития наших отношений и дальнейшего повышения уровня двустороннего сотрудничества. В ходе своих сегодняшних контактов я рад видеть, что кыргызские власти разделяют такое же желание. Я верю, что мы добьемся конкретного прогресса в наших отношениях до того, как мы будем принимать в качестве гостя Президента Господина Жапарова в Турции и последующего за этим Заседания Совета Стратегического Сотрудничества Высокого Уровня.

- Каковы Ваши ожидания в отношениях между Кыргызстаном и Турцией?

- Мы ожидаем дальнейшего всестороннего развития нашего сотрудничества. С этой целью мы и продолжаем осуществлять нашу работу. Турция будет и впредь продолжать вносить вклад в дело укрепления и развития Кыргызстана, который считает братской страной и стратегическим партнёром. В этом вопросе мы имеем полное волеизъявление. Благодаря инвестициям Кыргызстана в собственное процветание и стабильность наше сотрудничество будет углубляться и диверсифицироваться в соответствии с нашими пожеланиями.

В прошедший период времени и частично в наши дни мы наблюдали, что члены террористической организации ФЕТО/FETÖ, которые находятся в Кыргызстане, проводят работу по ухудшению наших взаимоотношений. Мы никогда не должны допустить этого. Данная террористическая организация, которая осуществляет различную криминальную деятельность, начиная с финансовых преступлений, "промывки мозгов" молодёжи, попытки осуществления государственного переворота в Турции, организации покушения на избранного Президента и до нанесения бомбовых ударов по парламенту страны, представляет большую угрозу и для Кыргызстана. Уверен, что мы будем действовать в сотрудничестве как в вопросах экономики и политики, так и в борьбе с террористической организацией ФЕТО/FETÖ.

- Насколько, по Вашему мнению, интересен Кыргызстан для экономики Турции?

- В ходе проведённого в 2018 году 4-го Заседания Совета Стратегического Сотрудничества Высокого Уровня со стороны наших глав государств была поставлена задача поднять уровень торговли до 1 миллиарда долларов США. Мы полны решимости к приложению необходимых усилий для достижения данной цели в самое кратчайшее время. В связи с этим, важным средством для нас является механизм межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках важности, которую мы придаём торгово-экономическим взаимоотношениям с Кыргызстаном, наш вице-президент является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от турецкой стороны.

В ходе сегодняшних переговоров мы рассмотрели результаты заседаний межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и, в этом контексте, мы рассмотрели ход выполнения нашего текущего Плана действий. Были обсуждены вопросы мер, которые следует принять для дальнейшего увеличения двусторонней торговли в предстоящий период и избежания различных проблем, с которыми время от времени могут сталкиваться наши инвесторы.

Приданием импульса работе по Соглашению о Преференциальной Торговле, о начале переговоров по которому было принято решение в ноябре 2019 года в ходе нашего 9-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, является наше желание развивать торгово-экономические отношения на основе наших общих интересов.

- Предполагает ли Турция увеличить объем инвестирования в Кыргызстане?

Турция и турецкие инвесторы готовы увеличить объём инвестиций в дружественном и братском Кыргызстане, который на данное время в общем составляет около 1 миллиарда долларов США. Как вам известно, в Кыргызстане Турция инвестирует в различные сферы как авиакомпании, банковское дело, месторождения полезных ископаемых, туризм, фармацевтика, здоровье глаз, розничная торговля и промышленное оборудование. Также, в вашей стране осуществляют деятельность наши фирмы в сфере строительства в рамках международных проектов.

Естественно, самыми важными государственными инвестициями нашей страны являются Кыргызско-Турецкий Университет Манас и учреждения среднего образования Министерства Национального Просвещения Республики Турция в области образования, а также государственная больница дружбы "Кыргызстан-Турция" в сфере здравоохранения. Последним звеном наших инвестиций в области образования являются учебные заведения, которые открывает турецкий государственный Фонд "Маариф".

Как вам известно, в ноябре 2020 года нами было подписано Соглашение о начале деятельности в Кыргызстане турецкого государственного Фонда "Маариф". Уверен, что Фонд "Маариф" сначала в Бишкеке, а затем по всей стране будет вносить вклад в повышение качества образования в Кыргызстане. Пользуясь случаем, мне хотелось бы с благодарностью почтить память дорогого педагога, друга Турции, профессора, доктора Каныбека Исакова, который покинул нас, не увидев подписание данного Соглашения.

Нашим искренним желанием является то, чтобы наши инвестиции были знаком нашей дружбы и братства, а также вносили вклад в ваше будущее.

С другой стороны, во всём мире инвесторы хотят видеть политическую стабильность, действующие правовые механизмы и справедливую налоговую систему. В ходе своих встреч я выразил своим визави благодарность за шаги, предпринимаемые для защиты прав турецких инвесторов в Кыргызстане и попросил о дальнейшей поддержке.

Для привлечения ещё большего числа инвесторов в вашу страну мы проводим работу по контактированию турецких инвесторов со своими кыргызскими визави в формате Иссык-Кульского Форума.

Более подробное интервью министра иностранных дел Турции читайте в газете "Вечерний Бишкек".

Источник: vb.kg