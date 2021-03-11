Дастан Бекешов, депутат: «Думаете, поработают бесплатно для народа те, кто потратил много денег, чтобы попасть в городской кенеш?»

Многие горожане не придают значения местным выборам, а зря.

— От $15 тысяс до $50 тысяч собираются потратить кандидаты от некоторых партий, чтоб стать депутатом Бишкекского кенеша и бесплатно работать на горожан. Эти партии быстро рисуют себе идеологию, готовят рекламу, но всё это для легализации победы. Победы через подкуп и маленький административный ресурс. Я знаю 4 партии, которые уже готовы ринутся в бой, используя финансы и муниципалитет (Домкомы, МП и прочее).

Многие горожане не придают значения местным выборам, а зря. По вопросам мусора, обеспечения чистоты, освещения, разборок с ТСЖ и акимиатом, контроля строительства дорог, школ, архитектуры города, наружной рекламы, ирригации, местных налогов нужно обращаться к депутатам городского кенеша. Многие даже не знают, где эти депутаты заседают и кто входит в Бишкекский городской кенеш. Но кого-то ведь, причем регулярно избирают же в этот кенеш?

И как вы думаете, будет ли человек, потративший $20 тысяч на выборы, став депутатом, бесплатно заниматься всеми вопросами? У меня большие сомнения. Если тратятся такие деньги, то это делается либо для тщеславия либо для продвижения собственных бизнес-интересов.

Но выход есть. Есть партии, которые идут реально решать проблемы горожан. Они не тратят больших денег. Для таких партий главней всего репутация.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 5