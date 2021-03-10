Ни один регион, ни одна страна не смогут в одиночестве противостоять внешним угрозам - Казакбаев

Ни один регион, ни одна страна не смогут в одиночестве противостоять внешним угрозам.

Об этом сегодня на научно-практической конференции, посвященной кыргызско-турецким отношениям, сказал министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев.

По его словам, процессы глобализации и интеграции идут. «Ни один регион, ни одна страна не смогут в одиночестве противостоять внешним угрозам, которые имеются в мире. Это терроризм, экстремизм, контрабанда оружия, наркоторговля», - сказал Казакбаев.

Тем не менее, даже самая маленькая страна имеет свой голос в решении этих вопрос.

«Сейчас Кыргызстан будет проводить взвешенную, четкую и многостороннюю политику. В первую очередь Кыргызстан будет выстраивать тесные взаимоотношения с ближними соседями», - сказал министр.

Источник: Кабар