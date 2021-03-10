Жолдошева: Садыр, Камчы и Ахматбек удача три раза благоволила к вам

Не забывайте, что господь только три раза посылает на человека свою благодать.
Экс-депутат Жылдызкан Жолдошева обратилась к президенту КР Садыру Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову с советом не подаваться на провокации их оппонентов. Ее обращение опубликовано на сайте nazarnews.org.
По ее словам, удача не может постоянно приходить к человеку.
- Не забывайте, что господь только три раза посылает на человека свою благодать. Я как коллега по партии трех выдающих сынов Кыргызстана и как их сестра решила обратиться к своим младшим братьям. Садыр, Камчы и Ахматбек, удача три раза к вам благоволила: в 2007 году, в 2010 и 2020 годах. Если на этот раз вы не сможете противостоять попыткам ваших оппонентов внести разлад в вашу дружбу, то вы потеряете эту удачу, - предупредила экс-депутат политиков.
Источник: vb.kg
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