Рыскелди Момбеков, депутат ЖК: «Это противостояние ничем хорошим не закончится»

Очевидно, что отдельные группы оказывают сопротивление председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и перешли в наступление.
— Нам бы трезво оценить пугающие события, происходящие в политике. Очевидно, что отдельные группы оказывают сопротивление председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и перешли в наступление. Пока тяжело сказать, кто может стоять за таким политическим заговором. По моей личной оценке, могут быть две группы. Первое – коррупционеры. Второе – те, кто покрывает этих коррупционеров. Чиновники из «Белого дома». Начались нападки. Пример тому – обращение так называемых сотрудников ГКНБ. Дело не в фактах, указанных в обращении, не в том, что это фейк или не фейк. Проблема в том, что информация быстро распространилась. С этой точки зрения, определенные политические силы открыто выступили против председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Не всякие группы в политике могут на такое пойти. Такое противостояние ничем хорошим не закончится. Если за этим стоят его политические сторонники из «Белого дома», то это большая проблема. Если речь идет о группе коррупционеров, то это станет большим пятном на лице власти. Очерняют руководителя одного из сильных ветвей власти, что можно воспринимать как большое событие в политике или начало столкновения. Ничего хорошего не сулит то, что объединились силы против председателя ГКНБ. Возникновение таких событий перед референдумом, принятием Конституции только подкосит текущую власть.
Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 1
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