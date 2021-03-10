Исхак Масалиев, экс-депутат: «Граждане не должны страдать от реорганизации»

В рамках этих дел граждане сидят под стражей.
— Правительство приняло решение об упразднении Финполиции. Возможно это правильное решение, но упразднение создает еще одну проблему. Финполиция сейчас расследует немало дел. В рамках этих дел граждане сидят под стражей. Реорганизация займет 1-2 месяца. А люди все это время будут сидеть за решеткой? Я думаю, правительству следовало учесть этот вопрос. Граждане не должны страдать от реорганизации.
Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 10.03.2021 / стр. 5
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