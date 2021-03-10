В Бишкеке проходят переговоры глав МИД Кыргызстана и Турции

В Кыргызстане проходит встреча министров иностранных дел Кыргызстана - Руслана Казакбаева и Турции - Мевлюта Чавушоглу.
Отметим, что глава МИД Турции прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Ранее Чавушоглу принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
В государственной резиденции «Ала-Арча» главы внешнеполитических ведомств двух стран провели церемонию рукопожатия и перешли в зал для переговоров в узком формате.
В ходе своей приветственной речи глава МИД КР Руслан Казакбаев сказал, что Кыргызстан и Турция являются братскими странами с общей историей, языком и корнями.
«Между нашими странами нет никаких политических и других конфликтов. Между нашими странами отношения являются братскими и союзническими. Мы являемся стратегическими партнерами», - сказал он.
Казакбаев напомнил, что Турция была первой, кто признал независимость Кыргызстана.
«И в этот раз после коротких политических кризисов в результате выборов вы первым меня, как родственника, пригласили в Турцию с рабочим визитом. Вы оказали много помощи. Во время пандемии COVID-19 турецкой стороной оказана большая поддержка», - сказал он.
В свою очередь Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция и Кыргызстан действительно являются братскими странами с общей историей, корнями, одним языком и религией.
«Для развития двусторонних отношений придается большое значение. Всегда помогаем и поддерживаем друг друга. Во время пандемии коронавируса поддерживали друг друга. Мы делаем все возможное для развития политических, экономических и культурных отношений. При этом делаем все возможное для развития стратегических связей. Ваш визит в Турцию был искренним и продуктивным. В ответ на ваш визит я посетил Кыргызстан», - сказал он.
Глава МИД Турции также сообщил, что сегодня он прибыл обсудить проведение межгосударственного заседания сотрудничества Турции и Кыргызстана на высоком уровне с участием лидеров двух стран.
«Сегодня мы с делегацией обсудим подготовку к этому мероприятию. В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Турции и Кыргызстана с участием вице-президента Турции и премьер-министра Кыргызстана. В рамках этой межправкомиссии также пройдет бизнес-форум», - добавил он.
Источник: Кабар
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