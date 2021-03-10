Нариман Тюлеев: «Думаю, автором фейк-обращения являются политики, которых Ташиев призвал к порядочности»

Бишкек, "Саясат. kg". Неправильно распространять фейк-информацию.
«Неправильно распространять фейк-информацию. Думаю, авторами обращения являются не сотрудники ГКНБ, а политики извне. Если человек пишет жалобу, то укажет свое имя. Камчыбек Ташиев борется с коррупцией, с незаконным обогащением, многих людей призывает к порядочности, сажает. Думаю, что это затеянные ими игры. Я считаю, что сегодняшний председатель ГКНБ идет правильным путем», — сказал бывший мэр города Бишкека Нариман Тюлеев информационному порталу «Саясат.kg».
Напомним, в социальных сетях появилась жалоба на Камчыбека Ташиева от имени президента. В обращении говорится, что большинство сотрудников ГКНБ недовольны Ташиевым, но не были указаны имена авторов обращения.
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