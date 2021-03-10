Ахматбек Келдибеков: «Про сильных людей всегда ходят слухи, я не обращаю на это внимание»

Бишкек, "Саясат. kg". "Не ошибусь, если скажу, что за очернением стоит силуэт стороны, которая отвечает перед законом".

«Обязательно найдутся враги у Камчыбека Ташиева после того, как он проделал такую работу за короткое время. Не указаны имена тех, кто написал обращение, значит, это фейк. Раньше такие письма называли доносом. Не нужно обращать внимание. Нужно объективно оценивать работу, которую проделывает Камчыбек Кыдыршаевич. Потому что в одно время с несправедливостью столкнулись я, Ташиев, Жапаров, Тюлеев. Закон использовали как хотели, нас несправедливо наказали. Могу сказать, что никогда не пойдет на такое человек, который пережил подобное. Не ошибусь, если скажу, что за очернением стоит силуэт стороны, которая отвечает перед законом. Про сильных людей всегда ходят слухи, я не обращаю на это внимание», — сказал экс-депутат Ахматбек Келдибеков информационному порталу «Саясат.kg».

Напомним, в социальных сетях появилась жалоба на Камчыбека Ташиева от имени президента. В обращении говорится, что большинство сотрудников ГКНБ недовольны Ташиевым, но не были указаны имена авторов обращения.

Источник: Sayasat.kg