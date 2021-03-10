Узбекистан даст Кыргызстану $50 млн на реализацию проектов

Узбекистан выделит Кыргызстану $50 млн на реализацию различных экономических проектов.

Об этом стало известно сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике, сообщает 24.kg.

Депутаты одобрили ратификацию соглашения о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития, согласно которому Узбекистан выделит Кыргызстану средства. Будет создано правление, в состав которого войдут представители КР, а в состав совета директоров — три представителя РУз и два — КР.

«Еще в 2017 году во время первого визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент стороны подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно и предусматривало создание фонда. Но вот до реализации документа дошло только сейчас», — говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 11 марта начинается государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан. В рамках предстоящего визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Также планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.

Источник: Элгезит