Узбекистан даст Кыргызстану $50 млн на реализацию проектов

Узбекистан выделит Кыргызстану $50 млн на реализацию различных экономических проектов.
Об этом стало известно сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике, сообщает 24.kg.
Депутаты одобрили ратификацию соглашения о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития, согласно которому Узбекистан выделит Кыргызстану средства. Будет создано правление, в состав которого войдут представители КР, а в состав совета директоров — три представителя РУз и два — КР.
«Еще в 2017 году во время первого визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент стороны подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно и предусматривало создание фонда. Но вот до реализации документа дошло только сейчас», — говорится в сообщении.
Напомним, завтра, 11 марта начинается государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан. В рамках предстоящего визита глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Также планируется проведение кыргызско-узбекского бизнес-форума.
Источник: Элгезит
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