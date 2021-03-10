(Фото) Глава МИД Турции прибыл в Кыргызстан

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.