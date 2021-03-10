Качкынбек Булатов: «Конституция ни в чем не виновата, вся вина на двуличных политиках»

Бишкек, "Саясат. kg". Нет сомнений в том, что такое явление опасно для страны.

«Мы не можем отрицать, что во всех отраслях нашей страны есть воровство. Воровство проникло к нам в кровь, отдельные люди начали защищать воров. Потому что они получили дары от этих воров, в виде машин и недвижимости. Нет сомнений в том, что такое явление опасно для страны. Во всем этом виноваты те, кто воровал с обретения независимости, создавал для них условия. До такого состояния довели политики, которые били себя в грудь, утверждая, что они чисты. Не Конституция виновата в том, что страна не развивается, а двуличные президенты, поддакивающие им действующие политики. Неважно, какой будет Конституция, если не будет диктатуры закона, то воровство будет только усиливаться», — сказал правозащитник Качкынбек Булатов, высказываясь по поводу нового проекта Конституции.