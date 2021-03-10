Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Во второй половине дня 9 марта 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях. Стороны взаимно констатировали, что продолжение конструктивного диалога на высшем уровне, несомненно, является индикатором высокой степени взаимного доверия и политического взаимодействия. Особый акцент сделан на качественной подготовке содержательной части мероприятий и отмечена необходимость своевременного согласования проектов документов, находящихся на рассмотрении Сторон.
Казакбаев и Мухриддин были едины во мнении о том, что переговоры правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы, проведение которых запланировано 16 марта 2021 года в г.Гулистон Согдийской области Таджикистана, позволят Сторонам продолжить работу по описанию оставшихся участков госграницы и будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности.
Стороны также подчеркнули важность проведения в ближайшее время очередного 17-го заседания Межправительственной кыргызско-таджикской комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.
В целях предметного обсуждения текущих вопросов двустороннего сотрудничества, Казакбаев и Мухриддин договорились провести очередные кыргызско-таджикские межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, предусмотренных Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2021-2022 годы.
Во время разговора, Мухриддин пригласил Казакбаева принять участие в работе 9-й Министерской конференции по Афганистану – «Сердце Азии», которое состоится 30 марта 2021 г. в г.Душанбе.
Министры договорились поддерживать постоянную связь для обсуждения вопросов кыргызско-таджикского многопланового взаимодействия.
Источник: Кабар
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