Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Во второй половине дня 9 марта 2021 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях. Стороны взаимно констатировали, что продолжение конструктивного диалога на высшем уровне, несомненно, является индикатором высокой степени взаимного доверия и политического взаимодействия. Особый акцент сделан на качественной подготовке содержательной части мероприятий и отмечена необходимость своевременного согласования проектов документов, находящихся на рассмотрении Сторон.

Казакбаев и Мухриддин были едины во мнении о том, что переговоры правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы, проведение которых запланировано 16 марта 2021 года в г.Гулистон Согдийской области Таджикистана, позволят Сторонам продолжить работу по описанию оставшихся участков госграницы и будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности.

Стороны также подчеркнули важность проведения в ближайшее время очередного 17-го заседания Межправительственной кыргызско-таджикской комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов.

В целях предметного обсуждения текущих вопросов двустороннего сотрудничества, Казакбаев и Мухриддин договорились провести очередные кыргызско-таджикские межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, предусмотренных Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2021-2022 годы.

Во время разговора, Мухриддин пригласил Казакбаева принять участие в работе 9-й Министерской конференции по Афганистану – «Сердце Азии», которое состоится 30 марта 2021 г. в г.Душанбе.

Министры договорились поддерживать постоянную связь для обсуждения вопросов кыргызско-таджикского многопланового взаимодействия.

Источник: Кабар