Кыргызстан с визитом посетит глава МИД Турции

Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 10 марта осуществит официальный визит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МИД КР.
В рамках визита состоятся переговоры министров иностранных дел двух стран и 4-е заседание Совместной группы стратегического планирования. Также запланированы встречи Чавушоглу с руководством Кыргызстана.
В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсуждение актуальных для кыргызско-турецких отношений вопросов, ранее достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.
Источник: Кабар
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