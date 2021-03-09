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Кыргызстан с визитом посетит глава МИД Турции

​Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 10 марта осуществит официальный визит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МИД КР.

​В рамках визита состоятся переговоры министров иностранных дел двух стран и 4-е заседание Совместной группы стратегического планирования. Также запланированы встречи Чавушоглу с руководством Кыргызстана.
​В ходе предстоящих встреч и переговоров планируется обсуждение актуальных для кыргызско-турецких отношений вопросов, ранее достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

​Состоится обмен мнениями по расширению сотрудничества между тюркоязычными государствами в рамках Тюркского совета и текущим вопросам повестки дня данной международной организации.

Источник: Кабар

           

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