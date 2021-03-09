Сыймык Жапыкеев вывез свои вещи из ГСБЭП

По неподтвержденным данным, бывший глава Финпола может получить должность прокурора в Иссык-Кульской области
Бывший председатель ГСБЭП (Финполиции) Сыймык Жапыкеев на днях вывез свои вещи из здания службы. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
По неподтвержденным данным, бывший глава ликвидированной ГСБЭП просил присвоить ему звание генерала. Однако его просьбу не удовлетворили. Кроме того, сообщается, что Жапыкеев может получить должность в органах прокуроры Иссык-Кульской области.
Vesti.kg попытались связаться с Сыймыком Жапыкеевым для уточнения данной информации, однако бывший глава Финпола оказался недоступен для комментариев.
Источник: vesti.kg
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