Бывших сотрудников Финполиции переучат и устроят на работу в другие ведомства

В правительстве объяснили, как пройдет ликвидация ГСБЭП
В правительстве создали комиссию по ликвидации ГСБЭП (Финполиции). Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе аппарата кабмина.
Уточняется, что комиссии по ликвидации поручено: решить вопросы о высвобождении персонала ГСБЭП и выплате выходных пособий, а также других причитающихся выплатах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; произвести расчеты с кредиторами и взыскание дебиторской задолженности ведомства; произвести учет имущества; подготовить ликвидационный баланс Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и представить его на утверждение правительства.
Кроме того, комиссия должна внести предложения Министерству здравоохранения и социального развития, Государственной кадровой службе по обучению, переподготовке высвобождаемых сотрудников ГСБЭП в соответствии с законодательством; в установленном порядке решить вопрос о передаче уголовных дел и материалов, находящихся в производстве ГСБЭП, соответствующему уполномоченному госоргану.
Источник: vesti.kg
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