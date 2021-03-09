«Ташиев разваливает ГКНБ и угрожает водворить своих подчиненных в СИЗО»

Предположительные сотрудники Госкомитета нацбезопасности обратились к Садыру Жапарову и попросили отстранить Ташиева от должности

В одной из новостных групп в социальной сети Facebook «Новости Кыргызстана»​ появилось анонимное обращение якобы сотрудников ГКНБ, которые обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой отстранить председателя комитета Камчыбека Ташиева от занимаемой должности.

В обращении указано, что Ташиев, вступив в должность главы ГКНБ, начал давать якобы неправомерные и незаконные указания своим подчиненным из-за личных обид.​

«С приходом нового руководителя нашего ведомства в нашем дружном коллективе все пошло совсем по-другому, а точнее, «многоуважаемый наш чекист» Камчыбек Ташиев начал давать нам неправомерные и незаконные указания вопреки интересам государства. Он заставляет и дает устные поручения на проведение следственных мероприятий на определенных людей из-за личных обид и для личного возмездия. Даже тогда, когда сотрудники, ссылаясь на незаконность, отказывают касательно прав человека и вопросов процедуры УПК и УК, Камчыбек Ташиев заставляет и угрожает в лучшем случае увольнением, а в худшем — водворением в СИЗО», — написано в обращении анонимного аккаунта.

Кроме того, в сообщении предположительного чекиста сказано, что его коллег заставляют работать в пользу провластной партии и «выжимать все соки из бизнес-сообщества».

«Сейчас нам даны указания в устной форме «выжать» все соки с бизнеса и предпринимателей. Работая столько лет, мы никогда не видели такого беспредела. [...] Что плохо и обидно, с недавних пор наше общество и сотрудники других правоохранительных органов нас начали называть актерами и сценаристами, а Камчыбека Ташиева — главным режиссером. Хочется добавить, что и кадровая политика нашего главного «чекиста-коллеги» оставляет желать лучшего.​ Камчыбек Ташиев привел «своих» некомпетентных людей в комитет, и это вы можете проверить сами», — подытожил анонимный пользователь.

Источник: vesti.kg