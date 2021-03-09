США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

США обвинили разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.

"Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при госдепе) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA", - сказал представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время", - сказал Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США заподозрили в распространении дезинформации.



Источник: vb.kg