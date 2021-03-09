ГКНБ: Обращения, которые распространяются в Сети якобы от сотрудников ГКНБ, являются фейком​

В ведомстве отмечают, что они руководствуются Конституцией и строго соблюдают нормы законодательства

Обращения, которые распространяются в Сети якобы от сотрудников ГКНБ, не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

В ведомстве указывают, что сообщения такого рода распространяются умышленно провокаторами и заинтересованными лицами с целью очернения деятельности спецслужб, которые в последнее время усилили работу по коррупционным проявлениям, а именно пресекая факты взяточничества, вымогательства, хищения бюджетных средств и контрабанды различных товарно-материальных ценностей.

ГКНБ заверяет, что ложью является также заявление о вмешательстве госкомитета в предстоящие выборные процессы. По данным пресс-центра ведомства, именно ГКНБ работает по недопущению использования политического, административного и другого какого-либо ресурса в пользу представителей той или иной партии, в целях обеспечения властями прозрачности, законности и здоровой политической конкуренции в предстоящих выборах в местные кенеши в рамках своих полномочий.

(фото обращения)

В свою очередь ГКНБ считает необходимым напомнить, чем чреваты незаконные вмешательства в выборные процессы на примере прошедших выборов в ЖК в октябре 2020 года.

«На сегодня морально-боевой дух и психологический климат в органах ГКНБ остаются сплоченными, что позволит дать достойный отпор современным вызовам и угрозам обществу, государству.

ГКНБ руководствуется Конституцией и строго соблюдает нормы законодательства. Распространяемая якобы от имени сотрудников ГКНБ ложная информация является одним из элементов попыток отвлечения сил и средств, а также времени органов нацбезопасности от основной задачи по обеспечению безопасности государства», - отмечают в госкомитете.​

Источник: vesti.kg