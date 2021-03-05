(Видео) Артем Новиков обратился к народу на кыргызском языке

Первый вице-премьер поздравил граждан с Днем ак калпака

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака. Свое видеообращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Отметим, что Новиков обратился к народу на государственном языке.

«Сегодня у нас особенный день - День ак калпака. Надевайте калпак, кыргызстанцы! Это символ кыргызского народа и самая священная вещь. Поздравляю вас с праздником!», - сказал он.

Источник: vesti.kg