(Видео) Артем Новиков обратился к народу на кыргызском языке

Первый вице-премьер поздравил граждан с Днем ак калпака
Первый вице-премьер-министр Артем Новиков поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака. Свое видеообращение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.
Отметим, что Новиков обратился к народу на государственном языке.
«Сегодня у нас особенный день - День ак калпака. Надевайте калпак, кыргызстанцы! Это символ кыргызского народа и самая священная вещь. Поздравляю вас с праздником!», - сказал он.
Источник: vesti.kg
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