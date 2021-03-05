Чолпон Джакупова обратилась к депутатам: «Сдай мандат — сохрани лицо!»

Бишкек, "Саясат. kg". «Сдай мандат — сохрани лицо!»

Вчера [публикация от 04.03.21] в Жогорку Кенеше был рассмотрен законопроект о назначении референдума по Конституции. По итогам 9 депутатов проголосовали против, 87 парламентариев — за, и закон прошел в первом чтении.

Экс-депутат Чолпон Джакупова заявила, что из-за принятия такого решения третье марта можно считать днем «национального позора».

«Люди, незнакомые с текстом Конституции, незнакомые с автором, принимают законы». Нельзя демонстрировать народу, как грубо можно выкручивать руки депутатам и заставлять публично показывать, как происходило нарушение. Но вы посмотрите, что же происходит: пустой зал, инициаторы (те, которые нашлись) не могут толком ответить на вопросы. Ну как же можно это так грубо делать! Все происходящее бьет по достоинству страны. Я им очень сочувствую, я понимаю, под каким нажимом происходило голосование. Многие места пустовали, потому что большинство парламентариев понимают, что им не позволяет совесть так голосовать. Но подтвердить свою позицию можно и по-другому. Сдай мандат — сохрани лицо», — сказала Джакупова, призвав парламент самораспуститься.