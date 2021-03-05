Владимир Жириновский предложил присоединить Центральную Азию к России

По мнению эксперта, очередное неоднозначное заявление депутата Госдумы не стоит воспринимать всерьез

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил с предложением включить страны Центральной Азии и другие государства СНГ в состав России, как губернии.

Между тем независимый эксперт, политолог Денис Бердаков, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, советует не воспринимать подобные заявления всерьез.

По его мнению, высказывания лидера ЛДПР не имеют никакой целенаправленной политики.

— Владимир Жириновский довольно старый политик,- напомнил Бердаков.- Он, как шоумен, работает исключительно на свою целевую аудиторию и просто старается привлечь к себе внимание.

Политолог также отметил, что подобные высказывания со стороны Жириновского звучат не впервые.

— Для Госдумы он, возможно, создает какие-то неприятности такого рода инициативами, — полагает Бердаков — Однако это его личная точка зрения, которая не заслуживает серьезной реакции.

Источник: vesti.kg