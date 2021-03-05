Владимир Жириновский предложил присоединить Центральную Азию к России

По мнению эксперта, очередное неоднозначное заявление депутата Госдумы не стоит воспринимать всерьез
Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил с предложением включить страны Центральной Азии и другие государства СНГ в состав России, как губернии.
Между тем независимый эксперт, политолог Денис Бердаков, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, советует не воспринимать подобные заявления всерьез.
По его мнению, высказывания лидера ЛДПР не имеют никакой целенаправленной политики.
— Владимир Жириновский довольно старый политик,- напомнил Бердаков.- Он, как шоумен, работает исключительно на свою целевую аудиторию и просто старается привлечь к себе внимание.
Политолог также отметил, что подобные высказывания со стороны Жириновского звучат не впервые.
— Для Госдумы он, возможно, создает какие-то неприятности такого рода инициативами, — полагает Бердаков — Однако это его личная точка зрения, которая не заслуживает серьезной реакции.
Источник: vesti.kg
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