Жалила Атамбаеву отпустили. Он заплатил 50,5 млн сомов

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения бывшему сотруднику милиции Жалилу Атамбаеву.
Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
3 марта был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший сотрудник органов внутренних дел Жалил Атамбаев, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.
Следствием было установлено, что будучи сотрудником министерства внутренних дел, Атамбаев одновременно занимался незаконной предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму более 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников.
4 марта 2021 года Атамбаев и его защитники обратились с ходатайством о готовности к сотрудничеству со следствием и возмещению в бюджет республики установленного ущерба в указанном размере.
К настоящему времени Атамбаев уже внес на депозитный счет ГКНБ более 50,5 млн сомов в счет погашения ущерба, а оставшуюся сумму ущерба (50 млн. сомов) обязался возместить до конца марта текущего года.
С учетом частичного возмещения ущерба и сотрудничества со следствием, Первомайским районным судом в отношении Ж.Атамбаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!