Жалила Атамбаеву отпустили. Он заплатил 50,5 млн сомов

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения бывшему сотруднику милиции Жалилу Атамбаеву.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

3 марта был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший сотрудник органов внутренних дел Жалил Атамбаев, которому инкриминируется незаконное обогащение в период его пребывания на государственной службе.

Следствием было установлено, что будучи сотрудником министерства внутренних дел, Атамбаев одновременно занимался незаконной предпринимательской деятельностью и приобрел недвижимое имущество на общую сумму более 100 млн сомов, оформляя его на своих близких родственников.

4 марта 2021 года Атамбаев и его защитники обратились с ходатайством о готовности к сотрудничеству со следствием и возмещению в бюджет республики установленного ущерба в указанном размере.

К настоящему времени Атамбаев уже внес на депозитный счет ГКНБ более 50,5 млн сомов в счет погашения ущерба, а оставшуюся сумму ущерба (50 млн. сомов) обязался возместить до конца марта текущего года.

С учетом частичного возмещения ущерба и сотрудничества со следствием, Первомайским районным судом в отношении Ж.Атамбаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

Источник: reporter.kg