(Фото) Состоялся 14-й саммит Организации Экономического Сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 4 марта, принял участие в работе 14-го саммита Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), прошедшем в формате видеоконференции.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В работе мероприятия приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Афганистана Ашраф Гани, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Роухани, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Пакистана Имран Хан и Генеральный секретарь ОЭС Хади Солейманпур.
В своей речи Садыр Жапаров призвал лидеров стран-участниц к совместным действиям для преодоления экономического и социального кризисов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, подчеркнув, что у Организации имеются все возможности вести активную работу в этом направлении.
На саммите также обсуждены меры по усилению совместного экономического, гуманитарного и торгового сотрудничества.
Источник: Кабар
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