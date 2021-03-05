(Фото) Состоялся 14-й саммит Организации Экономического Сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 4 марта, принял участие в работе 14-го саммита Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), прошедшем в формате видеоконференции.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В работе мероприятия приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Афганистана Ашраф Гани, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Роухани, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Пакистана Имран Хан и Генеральный секретарь ОЭС Хади Солейманпур.

В своей речи Садыр Жапаров призвал лидеров стран-участниц к совместным действиям для преодоления экономического и социального кризисов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, подчеркнув, что у Организации имеются все возможности вести активную работу в этом направлении.

На саммите также обсуждены меры по усилению совместного экономического, гуманитарного и торгового сотрудничества.

Источник: Кабар