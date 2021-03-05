Садыр Жапаров отметил новые задачи и вызовы, стоящие перед государствами-участниками ОЭС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 марта, принял участие в работе 14-го саммита Организации Экономического Сотрудничества, проходящем в формате видеоконференции.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Глава государства выступил перед участниками саммита, в начале своей речи вкратце рассказав о последних политико-общественных событиях в стране, в том числе о референдуме по определению формы правления.

Как отметил Садыр Жапаров, народ Кыргызстана определил свой путь дальнейшего развития — после референдума по новой Конституции, начнется работа по реформированию системы государственного управления.

«Кыргызстан и дальше будет выполнять свои международные обязательства в соответствии с предыдущими договоренностями. Подтверждаем приверженность последовательному развитию дружеских отношений с нашими зарубежными партнерами», — подчеркнул президент, добавив, что страна открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах дружеских отношений, взаимопонимания и уважения взаимных интересов.

Далее глава государства отметил, что пандемия нанесла значительные экономические потери всем странам ОЭС, показав невозможность бороться с вирусом в одиночку.

«Даже самые крупные мировые державы не смогли остановить распространение болезни. Поэтому мы должны работать вместе, чтобы преодолеть экономический и социальный кризис, вызванный пандемией», — сказал Садыр Жапаров.

В этом контексте он подчеркнул, что у Организации имеются все возможности вести активную работу в этом направлении, мобилизуя доступные ресурсы систем здравоохранения стран-членов, делясь передовым опытом и последними достижениями медицинской науки в борьбе с коронавирусом, а также ранней разработкой, регистрацией и внедрением вакцин.

«Страны ОЭС обладают всем необходимым потенциалом, включая большие человеческие и научные ресурсы, огромные природные богатства и широкую сеть коммуникаций. Наши страны объединяют общие исторические и культурные корни, уходящие вглубь веков, когда на Великом шелковом пути процветали торговля и сотрудничество», — сказал Президент.

Высоко оценив последние достижения Организации, Садыр Жапаров отметил новые задачи и вызовы, стоящие перед государствами-участниками.

«Следует признать, что роль ОЭС в системе региональных и экономических отношений не соответствует реальному потенциалу наших стран. К сожалению, тарифные и нетарифные барьеры в торговле между странами ОЭС, высокие транспортные расходы, различия в подходах стран-участниц к защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых рынков, а также политические кризисы, несомненно, влияют на экономическую и социальную стабильность Мы должны признать, что Организации необходимо выйти нÐ ° новый качественный уровень, ища необходимые и приемлемые решения для оптимизации работы ОЭС», — сказал президент Садыр Жапаров, отметив важность соответствия Организации современным требованиям.

Источник: Кабар