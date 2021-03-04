Алмазбек Акматалиев, политолог: «В 2010 году никто не требовал соблюсти процедуры законности»

Сейчас же все осуществляется в рамках законности.
— Продолжаются дискуссии относительно легитимности и соблюдения процедур при внесении изменений в Конституцию в текущем году. Слышим аргументы, вроде того, что мир не примет нашу Конституцию, что международное сообщество отвернется от Кыргызстана и т.д.
Вспомните Конституцию 2010 года… Чьей была идея проведения реформы при принятии новой Конституции? Временного правительства. На основе каких документов? Декрета Временного правительства…
Что было в итоге? Разве отвернулся мир от нас, не приняли на международной арене Кыргызстан и новую Конституцию?
Такого не было. Почему тогда в Венецианской комиссии не спрашивали: «Ау, ребята, Временное правительство, вы кто вообще? Кто вас избрал? Что это за декрет? Почему вы не соблюдаете процедуры при принятии новой Конституции? Почему вы распустили Конституционный суд?»
Ответ один. Временное правительство в свое время правильно поступило, были нарушены процедуры, но вынужденно! Это жизнь… и она более сложна и насыщенна, по сравнению с теорией! Сегодняшняя легитимность Жогорку Кенеша в 100 раз сильней, чем Временного правительства 2010 года. Тогдашнее Временное правительство было вынуждено узурпировать все ветви власти, его декреты выполняли роль указов президента, постановлений правительства и законов Жогорку Кенеша…
Ничего не произошло: силы внутри страны и за его пределами с пониманием к этому отнеслись. Не требовали соблюдения юридических процедур! Была принята наша Конституция. Нас поздравили с принятием Конституции. Жизнь продолжается!
Сейчас же все осуществляется в рамках законности. Конечно, есть вопросы по легитимности ЖК. Но происходящее существенно легитимнее, чем было в 2010 году. Страна постепенно возвращается в правовое, конституционное поле. Без ошибок и трудностей никак.
Источник: газета «Майдан.kg» №8 от 03.03.2021 / стр. 6
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