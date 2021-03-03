Зачем партии нужна Анжелика? В политорганизации объяснили, чем певица может помочь им на выборах

Алмаз Аскар уулу отметил, что артистка имеет собственную программу

Лидер партии «Наш народ» Алмаз Аскар уулу в разговоре с Vesti.kg объяснил, с какой целью в их ряды приглашена певица Анжелика Бекболиева.

— Анжелика Кайратовна действительно числится в рядах нашего политобъединения, в списке она идет под номером 6, — уточнил Аскар уулу. — Многие спрашивают, зачем нашей партии понадобилась Анжелика, является ли она спонсором, либо она нужна для привлечения внимания общественности. Отвечу так: к нам может присоединиться любой человек, который является нашим единомышленником и хочет внести вклад в развитие страны, но при этом не был замешан в политических скандалах или в коррупционных схемах.

Лидер партии также поведал, что их объединяет с артисткой.

— Мы с Анжеликой Кайратовной являемся не только однопартийцами, но и коллегами по волонтерской деятельности, — рассказал Аскар уулу. — Хочу отметить, что Анжелика имеет собственную программу, которая ориентирована на оказание всевозможной помощи наиболее уязвимому слою населению — женщинам, подвергшимся бытовому насилию, одиноким матерям, людям с инвалидностью и т.д. Кроме того, она хочет развивать женское предпринимательство, так как в нашей стране женщины, занимающиеся бизнесом, зачастую обделены вниманием.

Поясним, что партия «Наш народ» будет участвовать в выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 11 апреля

Источник: vesti.kg