Зачем партии нужна Анжелика? В политорганизации объяснили, чем певица может помочь им на выборах

Алмаз Аскар уулу отметил, что артистка имеет собственную программу
Лидер партии «Наш народ» Алмаз Аскар уулу в разговоре с Vesti.kg объяснил, с какой целью в их ряды приглашена певица Анжелика Бекболиева.
— Анжелика Кайратовна действительно числится в рядах нашего политобъединения, в списке она идет под номером 6, — уточнил Аскар уулу. — Многие спрашивают, зачем нашей партии понадобилась Анжелика, является ли она спонсором, либо она нужна для привлечения внимания общественности. Отвечу так: к нам может присоединиться любой человек, который является нашим единомышленником и хочет внести вклад в развитие страны, но при этом не был замешан в политических скандалах или в коррупционных схемах.
Лидер партии также поведал, что их объединяет с артисткой.
— Мы с Анжеликой Кайратовной являемся не только однопартийцами, но и коллегами по волонтерской деятельности, — рассказал Аскар уулу. — Хочу отметить, что Анжелика имеет собственную программу, которая ориентирована на оказание всевозможной помощи наиболее уязвимому слою населению — женщинам, подвергшимся бытовому насилию, одиноким матерям, людям с инвалидностью и т.д. Кроме того, она хочет развивать женское предпринимательство, так как в нашей стране женщины, занимающиеся бизнесом, зачастую обделены вниманием.
Поясним, что партия «Наш народ» будет участвовать в выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 11 апреля
Источник: vesti.kg
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