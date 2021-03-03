(Фото) Завершился госвизит президента Садыра Жапарова в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2–3 марта совершил государственный визит в Казахстан.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Государственный визит начался с церемонии официальной встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Главы государств провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.
В рамках государственного визита подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, в том числе принято Совместное заявление Президента Садыра Жапарова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Вместе с этим Садыр Жапаров встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.
Глава государства также посетил музей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и возложил венок к Монументу защитников Отечества в г. Нур-Султан.
Второй день государственного визита президента Садыра Жапарова начался со встречи с бизнес-сообществом и представителями деловых кругов Казахстана.
Кроме того, глава государства вручил государственную награду — орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанову.
Завершился государственный визит совместным посещением Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева Международного финансового центра «Астана».
Сегодня, 3 марта, президент Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!