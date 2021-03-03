(Фото) Завершился госвизит президента Садыра Жапарова в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2–3 марта совершил государственный визит в Казахстан.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Государственный визит начался с церемонии официальной встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.

В рамках государственного визита подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, в том числе принято Совместное заявление Президента Садыра Жапарова и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Вместе с этим Садыр Жапаров встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым.

Глава государства также посетил музей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и возложил венок к Монументу защитников Отечества в г. Нур-Султан.

Второй день государственного визита президента Садыра Жапарова начался со встречи с бизнес-сообществом и представителями деловых кругов Казахстана.

Кроме того, глава государства вручил государственную награду — орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанову.

Завершился государственный визит совместным посещением Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева Международного финансового центра «Астана».

Сегодня, 3 марта, президент Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.

Источник: Кабар